Разведка США считает, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания

Разведывательные агентства США считают, что РФ проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям.

Об этом заявил директор военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает "Радио Свобода".

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - подчеркнул генерал.

Роберт Эшли отметил, что РФ "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

В то же время постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что РФ придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.

Напомним: