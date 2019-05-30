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Разведка США считает, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания

Четверг, 30 мая 2019, 04:20

Разведывательные агентства США считают, что РФ проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям.

Об этом заявил директор военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает "Радио Свобода".

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - подчеркнул генерал.

Роберт Эшли отметил, что РФ "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

В то же время постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что РФ придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.

Напомним:

  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • 2 февраля США приостановили свои обязательства по Договору о РСМД и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент США Дональд Трамп высказался за новый Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияядерное оружие
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