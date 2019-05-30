Разведка США считает, что Россия нарушает мораторий на ядерные испытания
Разведывательные агентства США считают, что РФ проводит испытания ядерного оружия низкой мощности вопреки международным договоренностям.
Об этом заявил директор военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает "Радио Свобода".
"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - подчеркнул генерал.
Роберт Эшли отметил, что РФ "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.
В то же время постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что РФ придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.
Напомним:
- 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
- 2 февраля США приостановили свои обязательства по Договору о РСМД и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
- Президент США Дональд Трамп высказался за новый Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) с большим количеством участников.
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