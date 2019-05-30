У Wikileaks заявили, що Ассанжа перевели до тюремної лікарні

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Четвер, 30 травня 2019, 06:30

У Wikileaks повідомили, що засновник ресурсу Джуліан Ассанж був переведений до лікарні в'язниці Белмарш у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Про це йдеться у заяві сайту.

Wikileaks не наводить деталей госпіталізації, але підкреслює, що стан Ассанжа погіршувався протягом семи років.

Також повідомляється, що у в'язниці він сильно схуд.

"WikiLeaks серйозно стурбована станом здоров'я нашого засновника Джуліана Ассанжа, який був переведений у лікарняне відділення в'язниці Белмарш.

Стан Ассанжа значно погіршився після семи років перебування у посольстві Еквадору в умовах, несумісних з базовими правами людини", - йдеться у заяві.

"WikiLeaks засуджує відмову суду Швеції відкласти слухання, призначені на 3 червня, в зв'язку зі станом здоров'я Ассанжа.

Захисник засновника Wikileaks П'єр Самуельсон повідомив, що стан здоров'я  Ассанжа минулої п'ятниці було таким, що "не можна було вести з ним нормальну бесіду", - підкреслює організація.

Зазначається, що чергові слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа відбудуться у четвер в суді лондонського округу Вестмінстер.

Нагадаємо:

  • Раніше Міністерство юстиції США висунуло 17 нових звинувачень проти засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Його звинувачують у незаконній публікації секретних матеріалів та змові з метою комп'ютерного злому.
  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
  • 1 травня Ассанжа визнали винним в порушенні судового розпорядження, в результаті якого сім років тому його випустили під заставу, що дозволило йому згодом сховатися в посольстві Еквадору.
  • 47-річного обвинуваченого засудили до 50 тижнів тюремного ув'язнення.

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Теми: Британія


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