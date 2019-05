У Wikileaks заявили, що Ассанжа перевели до тюремної лікарні

У Wikileaks повідомили, що засновник ресурсу Джуліан Ассанж був переведений до лікарні в'язниці Белмарш у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Про це йдеться у заяві сайту.

Wikileaks не наводить деталей госпіталізації, але підкреслює, що стан Ассанжа погіршувався протягом семи років.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj