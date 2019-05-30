У Wikileaks заявили, що Ассанжа перевели до тюремної лікарні

У Wikileaks повідомили, що засновник ресурсу Джуліан Ассанж був переведений до лікарні в'язниці Белмарш у зв'язку з проблемами зі здоров'ям.

Про це йдеться у заяві сайту.

Wikileaks не наводить деталей госпіталізації, але підкреслює, що стан Ассанжа погіршувався протягом семи років.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj — WikiLeaks (@wikileaks) 29 травня 2019 р.

Також повідомляється, що у в'язниці він сильно схуд.

"WikiLeaks серйозно стурбована станом здоров'я нашого засновника Джуліана Ассанжа, який був переведений у лікарняне відділення в'язниці Белмарш.

Стан Ассанжа значно погіршився після семи років перебування у посольстві Еквадору в умовах, несумісних з базовими правами людини", - йдеться у заяві.

"WikiLeaks засуджує відмову суду Швеції відкласти слухання, призначені на 3 червня, в зв'язку зі станом здоров'я Ассанжа.

Захисник засновника Wikileaks П'єр Самуельсон повідомив, що стан здоров'я Ассанжа минулої п'ятниці було таким, що "не можна було вести з ним нормальну бесіду", - підкреслює організація.

Зазначається, що чергові слухання у справі про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа відбудуться у четвер в суді лондонського округу Вестмінстер.

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