В Wikileaks заявили, что Ассанжа перевели в тюремную больницу

В Wikileaks сообщили, что основатель ресурса Джулиан Ассанж был переведен в больницу тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем.

Об этом говорится в заявлении сайта.

Wikileaks не приводит деталей госпитализации, но подчеркивает, что состояние Ассанжа ухудшалось в течение семи лет.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj