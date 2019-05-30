В Wikileaks заявили, что Ассанжа перевели в тюремную больницу
В Wikileaks сообщили, что основатель ресурса Джулиан Ассанж был переведен в больницу тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем.
Об этом говорится в заявлении сайта.
Wikileaks не приводит деталей госпитализации, но подчеркивает, что состояние Ассанжа ухудшалось в течение семи лет.
WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj— WikiLeaks (@wikileaks) 29 травня 2019 р.
Также сообщается, что в тюрьме он сильно похудел.
"WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя Джулиана Ассанжа, который был переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш.
Состояние Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет пребывания в посольстве Эквадора в условиях, несовместимых с базовыми правами человека", - говорится в заявлении.
"WikiLeaks осуждает отказ суда Швеции отложить слушания, назначенные на 3 июня, в связи с состоянием здоровья Ассанжа.
Защитник основателя Wikileaks Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Ассанжа в прошлую пятницу было таким, что "нельзя было вести с ним нормальную беседу", - подчеркивает организация.
Отмечается, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в четверг в суде лондонского округа Вестминстер.
Напомним:
- Ранее Министерство юстиции США выдвинуло 17 новых обвинений против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Его обвиняют в незаконной публикации секретных материалов и заговоре с целью компьютерного взлома.
- 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
- 1 мая основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа признали виновным в нарушении судебного предписания, в результате которого семь лет назад его выпустили под залог, что позволило ему впоследствии скрыться в посольстве Эквадора.
- 47-летнего обвиняемого приговорили к 50 неделям тюремного заключения.
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