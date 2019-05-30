В Wikileaks заявили, что Ассанжа перевели в тюремную больницу

В Wikileaks сообщили, что основатель ресурса Джулиан Ассанж был переведен в больницу тюрьмы Белмарш в связи с проблемами со здоровьем.

Об этом говорится в заявлении сайта.

Wikileaks не приводит деталей госпитализации, но подчеркивает, что состояние Ассанжа ухудшалось в течение семи лет.

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj — WikiLeaks (@wikileaks) 29 травня 2019 р.

Также сообщается, что в тюрьме он сильно похудел.

"WikiLeaks серьезно обеспокоена состоянием здоровья нашего основателя Джулиана Ассанжа, который был переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш.

Состояние Ассанжа значительно ухудшилось после семи лет пребывания в посольстве Эквадора в условиях, несовместимых с базовыми правами человека", - говорится в заявлении.

"WikiLeaks осуждает отказ суда Швеции отложить слушания, назначенные на 3 июня, в связи с состоянием здоровья Ассанжа.

Защитник основателя Wikileaks Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Ассанжа в прошлую пятницу было таким, что "нельзя было вести с ним нормальную беседу", - подчеркивает организация.

Отмечается, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в четверг в суде лондонского округа Вестминстер.

Напомним: