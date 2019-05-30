ООС: Бойовики били з артилерії, БМП і мінометів, без втрат

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Четвер, 30 травня 2019, 07:29

Минулої доби бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню, з них 5 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 30 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції ОС: біля села Водяне - з артилерійських систем калібру 122 мм; 4 рази поблизу населеного пункту Піски - з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів.

Тричі в районі міста Авдіївка - з озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Чермалик - з озброєння БМП.

Біля міста Мар'їнка - зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі в районі населеного пункту Новотроїцьке - з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Біля населеного пункту Новоселівка Друга - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу села Гнутове - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля села Талаківка - з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні чотири рази: поблизу населеного пункту Оріхове - з артилерійських систем калібру 152 мм; біля населеного пункту Золоте-4 - з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу населеного пункту Новолуганськ - з автоматичних станкових гранатометів; в районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного - поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООС Донбас


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