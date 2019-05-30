ООС: Боевики били из артиллерии, БМП и минометов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 30 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции ОС: возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм; 4 раза возле населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов.

Трижды в районе города Авдеевка - из вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле населенного пункта Чермалык - из вооружения БМП.

Возле города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе населенного пункта Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Новоселовка Вторая - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле села Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны четыре раза: возле населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм; возле населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 120 мм.

Возле населенного пункта Новолуганское - из автоматических станковых гранатометов; в районе участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Станица Луганская - из стрелкового оружия.

По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в отчете.