Стали відомі імена загиблих під час катастрофи військового вертольота
У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили імена чотирьох військовослужбовців, які загинули під час катастрофи вертольота на Рівненщині.
Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ у Facebook.
Зазначається, що загинули:
- командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;
- льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;
- бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;
- бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.
Повідомляється, що на місці падіння гелікоптера працює комісія.
Нагадаємо:
- У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.
- Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.
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