Стали відомі імена загиблих під час катастрофи військового вертольота

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Четвер, 30 травня 2019, 10:25

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили імена чотирьох військовослужбовців, які загинули під час катастрофи вертольота на Рівненщині.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ у Facebook.

Зазначається, що загинули:

- командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;

- льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;

- бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;

- бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

Повідомляється, що на місці падіння гелікоптера працює комісія.

Нагадаємо:

  • У Рівненській області пізно ввечері 29 травня під час навчально-тренувального польоту впав вертоліт МІ-8 Сухопутних військ Збройних Сил України. Чотири члени екіпажу загинули.
  • Президент України Володимир Зеленський у Twitter повідомив, що доручив Головнокомандувачу ЗСУ генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль.

Українська правда

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Теми: катастрофи авіа Збройні сили Рівненська область


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