Стали відомі імена загиблих під час катастрофи військового вертольота

У Сухопутних військах Збройних сил України повідомили імена чотирьох військовослужбовців, які загинули під час катастрофи вертольота на Рівненщині.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ у Facebook.

Зазначається, що загинули:

- командир екіпажу – командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (м. Броди Львівської області) полковник Мазепа Ігор Ярославович;

- льотчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерійович;

- бортовий авіаційний технік-інструктор капітан Романюк Василь Миронович;

- бортовий авіаційний технік старший лейтенант Дацюк Павло Юрійович.

Повідомляється, що на місці падіння гелікоптера працює комісія.

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