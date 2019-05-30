Стали известны имена погибших при крушении военного вертолета
Четверг, 30 мая 2019, 10:25
В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.
Отмечается, что погибли:
- командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
- летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
- бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
- бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.
Сообщается, что на месте падения вертолета работает комиссия.
Напомним
- В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.
- Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.
Украинская правда