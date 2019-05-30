Стали известны имена погибших при крушении военного вертолета

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Отмечается, что погибли:

командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;

летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич ;

; бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович ;

; бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Сообщается, что на месте падения вертолета работает комиссия.

Напомним