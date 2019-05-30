Стали известны имена погибших при крушении военного вертолета

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Четверг, 30 мая 2019, 10:25

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины сообщили имена четырех военнослужащих, погибших при крушении вертолета на Ровенщине.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск в Facebook.

Отмечается, что погибли:

  • командир экипажа - командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области) полковник Мазепа Игорь Ярославович;
  • летчик-штурман старший лейтенант Попенко Владислав Валерьевич;
  • бортовой авиационный техник-инструктор капитан Романюк Василий Миронович;
  • бортовой авиационный техник старший лейтенант Дацюк Павел Юрьевич.

Сообщается, что на месте падения вертолета работает комиссия.

Напомним

  • В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Четыре члена экипажа погибли.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter сообщил, что поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль.

Украинская правда

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Темы: катастрофы авиа Вооруженные силы Ровенская область


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