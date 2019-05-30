Опубліковано відео аварії прогулянкового катера в Будапешті, в якій загинули 7 туристів

Угорські ЗМІ опублікували відео з камер спостереження, на яких видно момент аварії прогулянкового човна в Будапешті, в результаті якої загинули щонайменше 7 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда".

На кадрах можна побачити, що рух на Дунаї в момент аварії був дуже щільним. Також повідомляється, що в середу ввечері був сильний дощ.

Прогулянковий катер "Русалка", на борту якого знаходилися 33 корейських туриста, йшов прямо в напрямку парламенту.

Позаду нього рухався великий екскурсійний 130-метровий лайнер, швидкість якого була набагато більшою.

Момент аварії з 24 секунди

Коли обидва корабля знаходилися біля моста Маргіт, лайнер повернув праворуч і, швидше за все, врізався в "Русалку", яка від удару швидко затонула.

У результаті аварії загинули 7 осіб, 7 вдалося врятувати, ще 21 вважаються зниклими безвісти, триває рятувальна операція.