Опубліковано відео аварії прогулянкового катера в Будапешті, в якій загинули 7 туристів
Угорські ЗМІ опублікували відео з камер спостереження, на яких видно момент аварії прогулянкового човна в Будапешті, в результаті якої загинули щонайменше 7 людей.
Про це повідомляє "Європейська правда".
На кадрах можна побачити, що рух на Дунаї в момент аварії був дуже щільним. Також повідомляється, що в середу ввечері був сильний дощ.
Прогулянковий катер "Русалка", на борту якого знаходилися 33 корейських туриста, йшов прямо в напрямку парламенту.
Позаду нього рухався великий екскурсійний 130-метровий лайнер, швидкість якого була набагато більшою.
Момент аварії з 24 секунди
Коли обидва корабля знаходилися біля моста Маргіт, лайнер повернув праворуч і, швидше за все, врізався в "Русалку", яка від удару швидко затонула.
У результаті аварії загинули 7 осіб, 7 вдалося врятувати, ще 21 вважаються зниклими безвісти, триває рятувальна операція.