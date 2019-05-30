Опубликовано видео аварии прогулочного катера в Будапеште, в которой погибли 7 туристов

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Четверг, 30 мая 2019, 10:22

Венгерские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на которых виден момент аварии прогулочного катера в Будапеште, в результате чего погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На кадрах можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии был очень плотным. Также сообщается, что в среду вечером шел сильный дождь.

Прогулочный катер "Русалка", на борту которого находились 33 корейских туриста, шел в направлении парламента.

Позади него двигался большой экскурсионный 130-метровый лайнер, скорость которого была намного выше.

Момент аварии с 24-й секунды

Когда оба корабля находились возле моста Маргит, лайнер повернул вправо и, скорее всего, врезался в "Русалку", которая от удара быстро затонула.

В результате аварии погибли семь человек, еще семерых удалось спасти, 21 считаются пропавшими без вести. Спасательная операция продолжается.

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Темы: Венгрия авария


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