"Межигір'я-3": Оточення нардепа отримало 42 га заповідної землі – ЗМІ

В оточення народного депутата Андрія Деркача опинилося 42 га заповідної землі між озерами Конча і Заспа, вартість якої сягає десятків мільйонів доларів.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що Деркач вже 21 рік у Верховній Раді і за цей час він змінив п’ять партій і політичних об’єднань.

Зокрема повідомляється, що він голосував за "диктаторські закони" Януковича та подав позов до Окружного адмінсуду Києва із вимогою надати докази існування парламентської коаліції, що у подальшому дало президенту Володимиру Зеленському підстави розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові вибори.

Повідомляється, що за два десятиліття кар’єри парламентар став найбагатшим нардепом від Сумської області, а у його помічників з’явився 41,5 га землі між озерами Конча і Заспа.

У розслідуванні вказується, що за оцінками спеціалістів з нерухомості, максимальна ціна 50 тисяч доларів за сотку, а мінімальна залежить від того, як цей проект будуть позиціонувати - від 10 до 20 тисяч доларів за сотку.

фото Bihus.info

"Формально майже 42 гектари цієї дорогоцінної землі належать чотирьом особам. Троє з них мають міцні зв’язки з родиною нардепа Андрія Деркача. 7,5 гектар - в Юрія Берка. У нього спільний бізнес із дружиною Деркача Оксаною Тереховою і помічником Деркача Дмитром Ковальчуком", - йдеться у публікації.

Зазначається, що ще майже 4 гектари в Олени Миронюк. Її чоловік – у минулому теж помічник нардепа Деркача.

фото Bihus.info

Автори розслідування наголошують, що найбільший масив заповідної землі, майже 26 гектарів - в іншого, чинного, помічника Деркача - Антона Сімоненка, який працює на цій посаді вже три терміни. А перед тим помічником нардепа був батько Антона, Олександр Сімоненко.

Повідомляється, що саме на Антона Сімоненка Андрій Деркач переписав у 2016 році 90% корпоративних прав на свої медіа активи: телеканал "Ера" і радіо "Ера ФМ".

У розслідуванні вказується, що Антон Сімоненко відмовився відповідати на питання щодо походження 26 гектарів землі між озерами Конча і Заспа.

фото Bihus.info

Повідомляється, що віддала заповідні 42 гектари в приватні руки у 2010 році Обухівська райдержадміністрація.

"Тоді 42 гектари були поділені на 23 частини для 23 осіб, які мали б вести тут особисте селянське господарство", - йдеться у публікації.

"Серед 23 осіб, що безкоштовно отримали землю на першому етапі, вже тоді були переважно деркачівськи кадри. Група працівників його ТРК "Ера", група помічників нардепа, представники компаній партнерів Деркача, тощо. Зокрема два нинішні власники, Сімоненко і Берко, які пізніше акумулювали ділянки від інших "селян"", - додали автори..

За підрахунками журналістів, із 23 осіб, що отримали цю землю у 2010 році, мінімум 17 - з оточення Андрія Деркача.

Зазначається, що у нинішній РДА кажуть, що про виділення цієї землі приватним особам не знали і вважають це злочином.

Сам Деркач обурився цікавістю до землі і його помічників.

"До мене приходили помічники, кажуть: "Бігають з камерами, задають питання. Я до цієї землі стосунку не маю - крапка", - заявив нардеп.

Повідомляється, що у відповідь на письмовий запит програми про стосунки із чотирма нинішніми власниками коштовного масиву нардеп переслав листа від адвоката усіх чотирьох землевласників.

У листі адвоката посилається на те, що ця земля у 2002 році була передана в оренду на 49 років ТОВ "Лідер". Потім ТОВ "Лідер" "відмовилась від оренди на користь сільської ради та виявила бажання передати частину земель згідно діючого законодавства для ведення особистого селянського господарства окремим громадянам".

У розслідуванні вказується, що нинішній власник ТОВ "Лідер" - це Юрій Берко, вже згаданий бізнес-партнер дружини Андрія Деркача, який тепер володіє і шматком коштовної землі.

Повідомляється, що наприкінці 90-х і початку нульових років Деркач мав тісні зв’язки із другим президентом Леонідом Кучмою, їх називали кумами.