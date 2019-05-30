"Межигорье-3": Окружение нардепа получило 42 га заповедной земли – СМИ

В окружения народного депутата Андрея Деркача оказалось 42 га заповедной земли между озерами Конча и Заспа, стоимость которой достигает десятков миллионов долларов.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши гроши с Денисом Бигусом".

Отмечается, что Деркач уже 21 год в Верховной Раде и за это время он сменил пять партий и политических объединений.

В частности сообщается, что он голосовал за "диктаторские законы" Януковича и подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием предоставить доказательства существования парламентской коалиции, что в дальнейшем дало президенту Владимиру Зеленскому основания распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы.

Сообщается, что за два десятилетия карьеры парламентарий стал самым богатым нардепом от Сумской области, а у его помощников появился 41,5 га земли между озерами Конча и Заспа.

В расследовании указывается, что по оценкам специалистов по недвижимости, максимальная цена 50 тысяч долларов за сотку, а минимальная зависит от того, как этот проект будут позиционировать - от 10 до 20 тысяч долларов за сотку.

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"Формально почти 42 гектара этой драгоценной земли принадлежат четырем лицам. Трое из них имеют прочные связи с семьей нардепа Андрея Деркача. 7,5 гектар - у Юрия Берка. У него совместный бизнес с женой Деркача Оксаной Тереховой и помощником Деркача Дмитрием Ковальчуком", - говорится в публикации.

Отмечается, что еще почти 4 гектара у Елены Миронюк. Ее муж - в прошлом тоже помощник нардепа Деркача.

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Авторы расследования отмечают, что наибольший массив заповедной земли, почти 26 гектаров - у другого, действующего, помощника Деркача - Антона Симоненко, который работает на этой должности уже три срока. А перед тем помощником нардепа был отец Антона, Александр Симоненко.

Сообщается, что именно на Антона Симоненко Андрей Деркач переписал в 2016 году 90% корпоративных прав на свои медиа активы: телеканал "Эра" и радио "Эра ФМ".

В расследовании указывается, что Антон Симоненко отказался отвечать на вопрос о происхождении 26 гектаров земли между озерами Конча и Заспа.

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Сообщается, что отдала заповедные 42 гектара в частные руки в 2010 году Обуховская райгосадминистрация.

"Тогда 42 гектара были разделены на 23 части для 23 человек, которые должны вести здесь личное сельское хозяйство", - говорится в публикации.

"Среди 23 человек, которые бесплатно получили землю на первом этапе, уже тогда были преимущественно деркачевские кадры. Группа работников его ТРК "Эра", группа помощников нардепа, представители компаний партнеров Деркача и тому подобное. В том числе два нынешних владельца, Симоненко и Берко, которые позже аккумулировали участки от других "крестьян"", - добавили авторы.

По подсчетам журналистов, из 23 человек, получивших эту землю в 2010 году, минимум 17 - из окружения Андрея Деркача.

Отмечается, что в нынешней РГА говорят, что о выделении этой земли частным лицам не знали и считают это преступлением.

Сам Деркач возмутился интересом к земле и его помощников.

"Ко мне приходили помощники, говорят: "Бегают с камерами, задают вопросы. Я к этой земле отношения не имею - точка", - заявил нардеп.

Сообщается, что в ответ на письменный запрос программы об отношениях с четырьмя нынешними владельцами ценного массива нардеп переслал письмо от адвоката всех четырех землевладельцев.

В письме адвокат ссылается на то, что эта земля в 2002 году была передана в аренду на 49 лет ООО "Лидер". Затем ООО "Лидер" "отказалась от аренды в пользу сельского совета и изъявила желание передать часть земель согласно действующему законодательству для ведения личного сельского хозяйства отдельным гражданам".

В расследовании указывается, что нынешний владелец ООО "Лидер" - это Юрий Берко, уже упомянутый бизнес-партнер жены Андрея Деркача, который теперь обладает и куском ценной земли.

Сообщается, что в конце 90-х и начале нулевых годов Деркач имел тесные связи со вторым президентом Леонидом Кучмой, их называли кумовьями.