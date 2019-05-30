Рада провалила голосування за відставку Гройсмана

У Верховній Раді не вистачило голосів для того, щоб відправити прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та весь склад Кабінету міністрів у відставку.

За це проголосували 97 нардепів, з необхідних 226.

Перед цим виступила член парламентського комітету з правової політики Наталія Новак, яка заявила, що комітет підтримав відставку прем'єр-міністра і для неї особисто це символічно, оскільки голосувала проти призначення Гройсмана.

"Він обіцяв показати свою роботу, але жодного разу не звітував про діяльність уряду під своїм керівництвом", - сказала вона.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що його фракція буде голосувати за відставку Гройсмана і дорікнув за співпрацю з МВФ, тарифи і "торгівлю землею і дешевою робочою силою".

Представник фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив, що політсила не голосувала за цей уряд, але буде голосувати за його відставку.

Також він запитав, де президент Володимир Зеленський, який мусить бути присутнім у парламенті під час голосування за відставку Кабміну.

Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак та лідер фракції БПП Артур Герасимов заявили, що політсили не будуть голосувати за відставку очільника уряду, оскільки країна поки знаходиться у турбулентному стані і відставка може мати загрозливі наслідки для воюючої країни.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що поважає рішення Гройсмана, але в ці "важкі часи" необхідно зберігати стабільність в країні, поки хтось "робить експерименти" і тому уряд і парламент мають працювати.

"Я буду голосувати проти і закликаю до цього всіх народних депутатів", - заявив Парубій.

Після проваленого голосування за відставку з трибуни знову, дуже емоційно, виступив Гройсман, який подякував парламентарям і зауважив, що був готовий до будь-якого рішення та усвідомлює свою відповідальність.

Він поскаржився на те, що йому доводиться ухвалювати складні рішення, а також дорікнув нардепам за те, що Кабміну доводиться "вигрібати" за багаторічні провальні рішення парламентарів.

"Ви сьогодні говорили не про Україну, для вас важливий ваш значок, ваш мандат, ваша недоторканність, а для мене важлива Україна і українці. Я хочу зустрічати на вулиці людей, які не будуть плакати, а якщо і будуть, то щоб це були сльози радості", - заявив Гройсман, звертаючись до тих нардепів, які критикували його перед голосуванням.

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