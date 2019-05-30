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Рада официально признала Пласт

Четверг, 30 мая 2019, 14:20

Верховная Рада проголосовала за закон о признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт на государственном уровне.

За соответствующий законопроект проголосовали 228 народных депутатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно законопроекту, Пласт получит государственную поддержку. Кроме того, государство официально признает заслуги пластовской организации, в частности, образование детей и молодежи, исторический вклад пластунов в становление государственности и участие в борьбе за обретение независимости Украины.

Пласт - национальная скаутская организация Украины, созданная в 1911 году.

Напомним:

  • На заседании 30 мая Рада провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За отставку проголосовали 97 нардепов из необходимых 226.
  • Также парламент поддержал в первом чтении проект закона, который предусматривает реформу званий в украинской армии, чтобы звания в ВСУ отвечали эквиваленту НАТО.

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