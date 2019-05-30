Рада официально признала Пласт

Верховная Рада проголосовала за закон о признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт на государственном уровне.

За соответствующий законопроект проголосовали 228 народных депутатов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно законопроекту, Пласт получит государственную поддержку. Кроме того, государство официально признает заслуги пластовской организации, в частности, образование детей и молодежи, исторический вклад пластунов в становление государственности и участие в борьбе за обретение независимости Украины.

Пласт - национальная скаутская организация Украины, созданная в 1911 году.

Напомним: