Рада официально признала Пласт
Четверг, 30 мая 2019, 14:20
Верховная Рада проголосовала за закон о признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт на государственном уровне.
За соответствующий законопроект проголосовали 228 народных депутатов, сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно законопроекту, Пласт получит государственную поддержку. Кроме того, государство официально признает заслуги пластовской организации, в частности, образование детей и молодежи, исторический вклад пластунов в становление государственности и участие в борьбе за обретение независимости Украины.
Пласт - национальная скаутская организация Украины, созданная в 1911 году.
Напомним:
- На заседании 30 мая Рада провалила голосование за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. За отставку проголосовали 97 нардепов из необходимых 226.
- Также парламент поддержал в первом чтении проект закона, который предусматривает реформу званий в украинской армии, чтобы звания в ВСУ отвечали эквиваленту НАТО.