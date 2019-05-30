Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти затримали кримськотатарську активістку

Четвер, 30 травня 2019, 15:09

В окупованому Джанкої силовики російського Центру з протидії екстремізму затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву.

Про це повідомляє у четвер "Крим.Реалії", посилаючись на слова адвоката Еміля Курбедінова.

За його словами, Зудієва перебуває під адміністративним арештом за "демонстрацію забороненої символіки".

Чоловік активістки Сейтасан Зудієв повідомив, що її затримали на ринку.

"Чоловік каже, що силовики були одягнені у цивільне і заблокували авто, в якому була Лутфіє Зудієва, зажадавши, щоб та проїхала з ними до відділку", - пише видання.

Нагадаємо:

  • Глава Меджлісу Рефат Чубаров готовий надати президенту Володимиру Зеленському всю інформацію про кримських політв'язнів. "Ми готові поділитися своїми уявленнями, що до цього було зроблено, що робиться, і найголовніше - що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента - ми це зробимо", - сказав Чубаров.
  • У зв’язку з обшуками ФСБ в Криму українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи попросила організацію захистити права кримських татар.
  • Європейський Союз закликав Росію припинити свавільні обшуки у будинках кримських татар на території незаконно анексованого півострова.

Теми: Кримокупаціянадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
Крим
На Кримському мосту черги із сотень автомобілів – ЗМІ
Окупанти кажуть, що запустили реверсний рух Кримським мостом для легкових авто
Окупанти заявляють, що Крим атакували майже 30 безпілотників
Останні новини
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджені дім, садок і машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
Усі новини...
Реклама: