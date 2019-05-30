Окупанти затримали кримськотатарську активістку

В окупованому Джанкої силовики російського Центру з протидії екстремізму затримали кримськотатарську активістку Лутфіє Зудієву.

Про це повідомляє у четвер "Крим.Реалії", посилаючись на слова адвоката Еміля Курбедінова.

За його словами, Зудієва перебуває під адміністративним арештом за "демонстрацію забороненої символіки".

Чоловік активістки Сейтасан Зудієв повідомив, що її затримали на ринку.

"Чоловік каже, що силовики були одягнені у цивільне і заблокували авто, в якому була Лутфіє Зудієва, зажадавши, щоб та проїхала з ними до відділку", - пише видання.

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