Оккупанты задержали крымскотатарскую активистку
146 просмотров
Четверг, 30 мая 2019, 15:09
В оккупированном Джанкое силовики российского Центра по противодействию экстремизму задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву.
Об этом сообщает в четверг "Крым.Реалии", ссылаясь на слова адвоката Эмиля Курбединова.
По его словам, Зудиева находится под административным арестом за "демонстрацию запрещенной символики".
Муж активистки Сейтасан Зудиев сообщил, что ее задержали на рынке.
"Мужчина говорит, что силовики были одеты в гражданское и заблокировали автомобиль, в котором была Лутфие Зудиева, потребовав, чтобы она проехала с ними в участок", - пишет издание.
Напомним:
- Глава Меджлиса Рефат Чубаров готов предоставить президенту Владимиру Зеленскому всю информацию о крымских политзаключенных.
- В связи с обысками ФСБ в Крыму украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы попросила организацию защитить права крымских татар.
- Европейский Союз призвал Россию прекратить незаконные обыски в домах крымских татар на территории оккупированного полуострова.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua