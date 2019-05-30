Оккупанты задержали крымскотатарскую активистку

В оккупированном Джанкое силовики российского Центра по противодействию экстремизму задержали крымскотатарскую активистку Лутфие Зудиеву.

Об этом сообщает в четверг "Крым.Реалии", ссылаясь на слова адвоката Эмиля Курбединова.

По его словам, Зудиева находится под административным арестом за "демонстрацию запрещенной символики".

Муж активистки Сейтасан Зудиев сообщил, что ее задержали на рынке.

"Мужчина говорит, что силовики были одеты в гражданское и заблокировали автомобиль, в котором была Лутфие Зудиева, потребовав, чтобы она проехала с ними в участок", - пишет издание.

Напомним: