У Трампа обговорили можливість зустрічі з Зеленським – Волкер

Президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустріч з новообраним президентом.

Про це повідомив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, пише Укрінформ.

"Цю тему ми обговорювали з президентом Трампом, коли повернулися", - заявив він.

Проте, за словами Волкера, рішення стосовно того, "як це буде конкретно реалізовано" поки ще не прийнято.

"Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні", - сказав представник Держдепу.

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