У Трампа обговорили можливість зустрічі з Зеленським – Волкер
Президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустріч з новообраним президентом.
Про це повідомив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, пише Укрінформ.
"Цю тему ми обговорювали з президентом Трампом, коли повернулися", - заявив він.
Проте, за словами Волкера, рішення стосовно того, "як це буде конкретно реалізовано" поки ще не прийнято.
"Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні", - сказав представник Держдепу.
Нагадаємо:
- 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
- На інавгурацію президента України приїжджала делегація з США, президенти кількох країни, тощо.
- 20 травня Перрі провів двосторонню зустріч з новим президентом України, де передав йому послання від Трампа.
- Після візиту в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського міністр енергетики США Рік Перрі провів закриту зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua