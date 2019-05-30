У Трампа обговорили можливість зустрічі з Зеленським – Волкер

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Четвер, 30 травня 2019, 09:46

Президентська делегація США, яка відвідала інавгурацію Володимира Зеленського, обговорювала з Дональдом Трампом можливість проведення телефонних переговорів або зустріч з новообраним президентом. 

Про це повідомив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер, пише Укрінформ.

"Цю тему ми обговорювали з президентом Трампом, коли повернулися", - заявив він.

Проте, за словами Волкера, рішення стосовно того, "як це буде конкретно реалізовано" поки ще не прийнято.

"Але це залишається на порядку денному в адміністрації, нам потрібно продовжувати співпрацю, в тому числі, на президентському рівні", - сказав представник Держдепу.

Нагадаємо:

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • На інавгурацію президента України приїжджала делегація з США, президенти кількох країни, тощо.
  • 20 травня Перрі провів двосторонню зустріч з новим президентом України, де передав йому послання від Трампа.
  • Після візиту в Україну на інавгурацію президента Володимира Зеленського міністр енергетики США Рік Перрі провів закриту зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

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Теми: США Трамп Зеленський інавгурація


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