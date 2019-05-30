Окупанти накрили вогнем позиції ООС під Кримським, один поранений
Протягом четверга, 30 травня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів отримав поранення український боєць.
Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у зведенні.
У прес-центрі кажуть, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, а втрати противника зараз уточнюються.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - наголосили там.
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