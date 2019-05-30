Окупанти накрили вогнем позиції ООС під Кримським, один поранений
Четвер, 30 травня 2019, 18:48
Протягом четверга, 30 травня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів отримав поранення український боєць.
Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у зведенні.
У прес-центрі кажуть, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, а втрати противника зараз уточнюються.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - наголосили там.
Українська правда