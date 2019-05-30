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Окупанти накрили вогнем позиції ООС під Кримським, один поранений

Четвер, 30 травня 2019, 18:48

Протягом четверга, 30 травня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів отримав поранення український боєць.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр операції Об'єднаних сил.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник обстріляв наші позиції поблизу села Кримське з мінометів калібру 82 мм", - йдеться у зведенні.

У прес-центрі кажуть, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, а втрати противника зараз уточнюються.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - наголосили там.

Українська правда
Теми: ООСДонбаснадзвичайна подія
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