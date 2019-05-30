Оккупанты накрыли огнем позиции ООС под Крымским, один раненый

В течение четверга, 30 мая, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие обстрелов получил ранения украинский боец.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции близ села Крымское из минометов калибра 82 мм", - говорится в сводке.

В пресс-центре отмечают, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, а потери противника сейчас уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили там.