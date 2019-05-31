Війна на сході: 8 обстрілів за добу, окупанти б’ють із забороненої артилерії

Минулої доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля села Водяне – з мінометів калібру 120 мм;

поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Опитне – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Харчовик – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі біля населених пунктів Верхньоторецьке і Авдіївка – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні два рази:

поблизу населеного пункту Новолуганське – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів;

біля населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Як повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 30 травня одного окупанта було поранено.

Станом на 7:00 31 травня ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу села Водяне – з мінометів калібру 82 мм;

біля міста Красногорівка – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог двічі обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Травневе з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.