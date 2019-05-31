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Война на востоке: 8 обстрелов за сутки, оккупанты бьют из запрещенной артиллерии

Пятница, 31 мая 2019, 07:53

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • возле села Водяное - из минометов калибра 120 мм;
  • вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • в районе населенного пункта Опытное - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи населенного пункта Пищевик - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды у населенных пунктов Верхнеторецкое и Авдеевка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

  • вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;
  • у населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 30 мая один оккупант был ранен.

По состоянию на 7:00 31 мая враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций украинских защитников:

  • вблизи села Водяное - из минометов калибра 82 мм;
  • у города Красногоровка - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг дважды обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Майское из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника украинские подразделения открывали ответный огонь, потери врага уточняются.

Темы: ООСбоевые действия
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