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В Угорщині затриманому українському капітану оберуть запобіжний захід – МЗС

П'ятниця, 31 травня 2019, 10:42

Затриманому в Угорщині українському капітану теплохода Viking Sigyn, що зіштовхнувся на Дунаї з екскурсійним човном "Русалка", оберуть запобіжний захід.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

"Затримано, відкрито провадження, тривають слідчі дії, суд обере міру запобіжного заходу", - сказав Кирилич.

Угорська поліція в четвер ввечері заарештувала громадянина України, капітана великого річкового теплохода, з яким ввечері 29 травня зіткнувся прогулянковий катер на Дунаї в Будапешті.

В поліції повідомили, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.

Нагадаємо:

  • Прогулянковий теплохід "Русалка" затонув увечері 29 травня в кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини.
  • На борту човна перебували 35 осіб – 33 корейських туристи и двоє членів екіпажу. Сім людей загинули, ще сімох вдалося врятувати, 21 особа вважається зниклою без вісти.
  • До пошукової операції залучили один з військових кораблів і дайверів угорської армії. Уламки човна лежать на глибині 3-4 метри.
  • Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. 

Теми: УгорщинаУкраїнааварія
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