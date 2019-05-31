В Угорщині затриманому українському капітану оберуть запобіжний захід – МЗС

Затриманому в Угорщині українському капітану теплохода Viking Sigyn, що зіштовхнувся на Дунаї з екскурсійним човном "Русалка", оберуть запобіжний захід.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

"Затримано, відкрито провадження, тривають слідчі дії, суд обере міру запобіжного заходу", - сказав Кирилич.

Угорська поліція в четвер ввечері заарештувала громадянина України, капітана великого річкового теплохода, з яким ввечері 29 травня зіткнувся прогулянковий катер на Дунаї в Будапешті.

В поліції повідомили, що розслідування виявило докази, які викликали питання особистої відповідальності, тому капітана допитали, а потім вирішили взяти під варту.

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