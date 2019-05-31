В Венгрии задержанному украинскому капитану изберут меру пресечения – МИД
Задержанному в Венгрии украинскому капитану теплохода Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с экскурсионным катером "Русалка", изберут меру пресечения.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН.
"Задержан, открыто производство, проводятся следственные действия, суд изберет меру пресечения", - сказал Кирилич.
Венгерская полиция в четверг вечером задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.
В полиции сообщили, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы относительно личной ответственности, поэтому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.
Напомним:
- Прогулочный теплоход "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.
- На борту находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.
- К поисковой операции привлекли один из военных кораблей и дайверов венгерской армии. Обломки лодки лежат на глубине 3-4 метра.
- Полиция также обнародовала новое видео, на котором можно увидеть, как Viking Sygin на скорости догоняет "Русалку" и врезается в нее, после чего прогулочный теплоход переворачивается на бок.