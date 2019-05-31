В Венгрии задержанному украинскому капитану изберут меру пресечения – МИД

Задержанному в Венгрии украинскому капитану теплохода Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с экскурсионным катером "Русалка", изберут меру пресечения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН.

"Задержан, открыто производство, проводятся следственные действия, суд изберет меру пресечения", - сказал Кирилич.

Венгерская полиция в четверг вечером задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

В полиции сообщили, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы относительно личной ответственности, поэтому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

Напомним: