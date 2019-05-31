Російські соціологи стали по-іншому вимірювати рейтинг Путіна, і він знову виріс

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П'ятниця, 31 травня 2019, 14:06

Всеросійський центр вивчення громадської думки змінив методику вимірювання рейтингу довіри до президента Росії Володимира Путіна, після чого цей показник виріс з 30,5% до 72,3%.

Про це повідомляє видання "Медуза".

ВЦИОМ на 100% належить державі.

Зазначається, що соціологи стали по-іншому проводити соцопитування після того, як рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму.

Раніше росіянам задавали відкрите питання: "Кому з політиків ви довіряєте?"

Тепер у дослідження додали закрите питання: "Ви довіряєте або не довіряєте Володимиру Путіну?"

Нагадаємо:

  • У березні 2019 року соціологи повідомляли, що рівень довіри росіян до президента РФ Володимиру Путіну знизився до 32%.
  • До цього фіксували падіння рейтингу Путін до найнижчого показника за 15 років його президентства.

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Теми: Путін Росія соціологія


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