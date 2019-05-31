Російські соціологи стали по-іншому вимірювати рейтинг Путіна, і він знову виріс
Всеросійський центр вивчення громадської думки змінив методику вимірювання рейтингу довіри до президента Росії Володимира Путіна, після чого цей показник виріс з 30,5% до 72,3%.
Про це повідомляє видання "Медуза".
ВЦИОМ на 100% належить державі.
Зазначається, що соціологи стали по-іншому проводити соцопитування після того, як рейтинг Путіна впав до історичного мінімуму.
Раніше росіянам задавали відкрите питання: "Кому з політиків ви довіряєте?"
Тепер у дослідження додали закрите питання: "Ви довіряєте або не довіряєте Володимиру Путіну?"
Нагадаємо:
- У березні 2019 року соціологи повідомляли, що рівень довіри росіян до президента РФ Володимиру Путіну знизився до 32%.
- До цього фіксували падіння рейтингу Путін до найнижчого показника за 15 років його президентства.
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