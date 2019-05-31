Российские социологи стали по-другому измерять рейтинг Путина, и он снова вырос

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Пятница, 31 мая 2019, 14:06

Всероссийский центр изучения общественного мнения изменил методику измерения рейтинга доверия к президенту России Владимиру Путину, после чего этот показатель вырос с 30,5% до 72,3%.

Об этом сообщает издание "Медуза".

ВЦИОМ на 100% принадлежит государству.

Отмечается, что социологи стали по-другому проводить соцопрос после того, как рейтинг Путина упал до исторического минимума

Раньше россиянам задавали открытый вопрос: "Кому из политиков вы доверяете?"

Теперь в исследование добавили закрытый вопрос: "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?"

Напомним:

  • В марте 2019 года социологи сообщали, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину снизился до 32%.
  • До этого фиксировали падение рейтинга Путина до самого низкого показателя за 15 лет его президентства.

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Темы: Путин Росcия социология


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