Порошенко порадив партнеру Зеленського, як правильно продавати

Колишній президент Петро Порошенко порадив бізнес-партнеру нинішнього глави держави Володимира Зеленського Борису Шефіру, щоб той робив фільми українською мовою і саме в такому вигляді продавав росіянам.

Про це Порошенко сказав у п'ятницю під час виступу на з'їзді своєї нової партії "Європейська солідарність".

"Якщо вже так хочеться продавати, продавайте українською. Нехай вчать", - заявив він.

Таким чином політик прокоментував нещодавнє інтерв'ю співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра, в якому той сказав, що треба скасувати закон про мову і знизити квоту української мови в ефірі.

Порошенко обурився цій заяві і назвав її причини. "Бо все це заважає "Кварталу" продавати в Росію фільми", - зазначив екс-президент.

Нагадаємо:

Співвласник "Кварталу 95" Борис Шефір, співавтор передвиборної програми президента України Володимира Зеленського, заявив в інтерв'ю, що закон про мову треба скасувати, мовні квоти міняти.

В Адміністрації президента Володимира Зеленського кажуть, що не поділяють думки Шефіра і що той не є посадовцем Адміністрації президента чи членом партії "Слуга народу", або радником президента.

Євген Кізілов, УП