Порошенко посоветовал партнеру Зеленского, как правильно продавать

Бывший президент Петр Порошенко посоветовал бизнес-партнеру нынешнего главы государства Владимира Зеленского Борису Шефиру, чтобы тот делал фильмы на украинском языке и именно в таком виде продавал россиянам.

Об этом Порошенко сказал в пятницу во время выступления на съезде своей новой партии "Европейская солидарность".

"Если уж так хочется продавать, продавайте на украинском. Пусть учат", - заявил он.

Таким образом политик прокомментировал недавнее интервью совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира, в котором тот сказал, что надо отменить закон о языке и снизить квоту украинского языка в эфире.

Порошенко возмутился заявлению и назвал его причины. "Потому что все это мешает "Кварталу" продавать в Россию фильмы", - отметил экс-президент.

Напомним:

Совладелец "Квартала 95" и соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир заявил в интервью, что закон о языке надо отменить, а языковые квоты поменять.

В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что не разделяют мнения Шефира и он не является сотрудником Администрации президента или членом партии "Слуга народа", либо советником президента.

Евгений Кизилов, УП