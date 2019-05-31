Порошенко посоветовал партнеру Зеленского, как правильно продавать

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Пятница, 31 мая 2019, 14:59

Бывший президент Петр Порошенко посоветовал бизнес-партнеру нынешнего главы государства Владимира Зеленского Борису Шефиру, чтобы тот делал фильмы на украинском языке и именно в таком виде продавал россиянам.

Об этом Порошенко сказал в пятницу во время выступления на съезде своей новой партии "Европейская солидарность".

"Если уж так хочется продавать, продавайте на украинском. Пусть учат", - заявил он.

Таким образом политик прокомментировал недавнее интервью совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира, в котором тот сказал, что надо отменить закон о языке и снизить квоту украинского языка в эфире.

Порошенко возмутился заявлению и назвал его причины. "Потому что все это мешает "Кварталу" продавать в Россию фильмы", - отметил экс-президент.

Напомним:

  • Совладелец "Квартала 95" и соавтор предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского Борис Шефир заявил в интервью, что закон о языке надо отменить, а языковые квоты поменять.
  • В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что не разделяют мнения Шефира и он не является сотрудником Администрации президента или членом партии "Слуга народа", либо советником президента.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Зеленский Порошенко язык кино


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