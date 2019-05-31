Зеленський: Зима близько

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П'ятниця, 31 травня 2019, 18:25

Президент Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони і заявив, що не дивлячись на літо треба готуватися до опалювального сезону.

Про це, за підсумками засідання РНБО 31 травня, повідомляє прес-служба АП.

"Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону", – сказав Зеленський.

Президент заявив, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%.

За його словами, українська економіка залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.

Зеленський також нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків.

Відзначається, що на засіданні 31 травня проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а за два тижні будуть ухвалені відповідні рішення.

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Нагадаємо:

  • 29 травня Зеленський відвідав шахту "Лісова" у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії загинули двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик.
  • Після візиту Зеленський заявив, що скликає засідання РНБО.
  • За його словами, Рада національної безпеки та оборони України розгляне проблеми у вугільній галузі.

Українська правда

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