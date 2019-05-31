Зеленский: Зима близко, следует готовиться к отопительному сезону
Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны и заявил, что несмотря на лето надо готовиться к отопительному сезону.
Об этом, по итогам заседания СНБО 31 мая, сообщает пресс-служба АП.
"Несмотря на радужные заявления, добыча газа не растет. Завтра - лето, но зима близко. И уже следует готовиться к отопительному сезону", - сказал Зеленский.
Президент заявил, что в течение 2014-2018 годов добыча угля государственными предприятиями Украины уменьшился на 47%.
По его словам, украинская экономика зависит от импорта энергоносителей, и очень мало сделано для их получения из различных источников.
Зеленский также напомнил, что одним из обязательств Украины перед Европейским Союзом является реформирование энергетической сферы и ключевой здесь является демонополизация энергетических рынков.
Отмечается, что на заседании 31 мая проблематику энергетики обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.
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Напомним:
- 29 мая Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области, где в результате аварии погибли двое горняков - Михаил Турко и Михаил Павлик.
- После визита Зеленский заявил, что созывает заседание СНБО.
- По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.
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