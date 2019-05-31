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Найуспішніший тренер луганської "Зорі" йде з посади

П'ятниця, 31 травня 2019, 18:35

Юрій Вернидуб залишає посаду головного тренера луганського футбольного клубу "Зоря".

Про це повідомляє прес-служба ФК "Зоря".є

 

Відзначається, що рішення про взаємне розірвання контракту було прийнято 31 травня за підсумками розмови з президентом клубу Євгеном Геллером.

Юрій Вернидуб став виконуючим обов'язки головного тренера "Зорі" в листопаді 2011-го року, а з 2 травня 2012-го року по цей момент був головним тренером команди.

Відзначається, що за час тренерства Вернидуба "Зоря" досягла раніше небувалих висот.

"Ми грали в груповому етапі Ліги Європи, були учасником фіналу Кубка України, завоювали бронзові медалі чемпіонату. Щиро дякуємо Юрію Миколайовичу за роки, віддані футбольному клубу "Зоря", за енергію, спрямовану на розвиток команди і бажаємо удачі в подальшій тренерській кар'єрі!", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

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Теми: футбол
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