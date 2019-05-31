Самый успешный тренер луганской "Зари" уходит с поста

Юрий Вернидуб покидает пост главного тренера луганского футбольного клуба "Заря".

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Заря".

Отмечается, что решение о взаимном расторжении контракта было прийнято 31 мая по итогам разговора с президентом клуба Евгением Геллером.

Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера "Зари" в ноябре 2011-го года, а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером команды.

Отмечается, что за время тренерства Вернидуба "Заря" достигла ранее небывалых высот.

"Мы играли в групповом этапе Лиги Европы, были участником финала Кубка Украины, завоевали бронзовые медали чемпионата. Искренне благодарим Юрия Николаевича за годы, отданные футбольному клубу "Заря", за энергию, направленную на развитие команды и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!", – идет речь в сообщении.