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У Луценка розповіли, що його не запросили на нараду РНБО

П'ятниця, 31 травня 2019, 23:04
У Луценка розповіли, що його не запросили на нараду РНБО

Генерального прокурора Юрія Луценка не запросили на нараду РНБО щодо енергетичної безпеки, яка відбулась 31 травня.

Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган.

"Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці", - написала Сарган.

За її словами, cудячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені усі члени Ради нацбезпеки, окрім генпрокурора Юрія Луценка.

Речниця додала, що перевірила інформацію, яка свідчить про те, що Луценка не виключили зі складу РНБО.

"Сподіваюсь, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", - додала вона.

Нагадаємо:

  • 31 травня відбулося засідання Ради нацбезпеки і оборони. На ньому вирішили дати учасникам зустрічі ще 2 тижні на пошук ідей, як подолати проблеми в енергетиці, і зібратися ще раз.

Українська правда

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Теми: РНБОЛуценкоЗеленський
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