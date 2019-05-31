У Луценко рассказали, что его не пригласили на совещание СНБО

Генерального прокурора Юрия Луценко не пригласили на совещание СНБО по энергетической безопасности, которое состоялось 31 мая.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.



"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности", - написала Сарган.



По ее словам, судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генпрокурора Юрия Луценко.

Пресс-секретарь добавила, что проверила информацию, которая свидетельствует о том, что Луценко не исключили из состава СНБО.



"Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", - добавила она.





Напомним: