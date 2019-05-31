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РНБО не вистачило одного засідання щодо енергетики, зберуться ще раз

П'ятниця, 31 травня 2019, 18:50

На засіданні Ради нацбезпеки і оборони у п'ятницю вирішили дати учасникам зустрічі ще 2 тижні на пошук ідей, як подолати проблеми в енергетиці, і зібратися ще раз.

Про це за результатами наради РНБО сказав його секретар Олександр Данилюк.

"Ті проблеми, які обговорювалися, накопичувалися роками, тому зараз, буквально на одній зустрічі, знайти вирішення всіх питань неможливо. Тому остаточним рішенням було дати 10 днів, насправді 2 тижні, для того щоб усі учасники наради, Кабінет міністрів під ті проблеми, які були визначені як пріоритетні, запропонували рішення", - сказав Данилюк.

Головними проблемами на сьогодні він назвав можливість втрати Україною транзиту російського газу с 1 січня 2020 року і антиукраїнські санкції РФ, які вводяться з 2 червня.

"Це, можливо, створить серйозні виклики для України. Ми маємо до цього бути готовими. Це обмеження у постачанні дизеля, олив і заборона на постачання нафти", - зазначив секретар Ради.

Євген Кізілов, УП

Теми: РНБООлександр Данилюкенергетика
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