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Звільненого главу Нацтелерадіо замінив представник АП Порошенка

Субота, 4 травня 2019, 21:48
Звільненого главу Нацтелерадіо замінив представник АП Порошенка

Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділом Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Нацтелерадіо. 

Відповідний указ оприлюднено 4 травня на сайті глави держави. 

"Відповідно до п.13 ч. 1 ст.106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю призначити Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у документі. 

Нагадаємо,

  • 4 травня голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко повідомив, що подав заяву про відставку з цієї посади.
  • Того ж дня президент Петро Порошенко звільнив Артеменка з займаної посади. 
  • Стаття 106 Конституції передбачає, що президент "призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення".

Українська правда

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Теми: телебачення
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