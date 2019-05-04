Звільненого главу Нацтелерадіо замінив представник АП Порошенка

Президент Петро Порошенко призначив завідувача відділом Головного департаменту інформаційної політики АП Володимира Горковенка членом Нацтелерадіо.

Відповідний указ оприлюднено 4 травня на сайті глави держави.

"Відповідно до п.13 ч. 1 ст.106 Конституції України, статей 4, 6 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" постановляю призначити Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у документі.

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