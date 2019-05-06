Посадка літака в "Шереметьєво": "Аерофлот" опублікував список пасажирів, які вижили

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Понеділок, 6 травня 2019, 01:07

Компанія "Аерофлот" опублікувала список пасажирів, які вижили при аварійній посадці літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

"Аерофлот" опублікував список 33 пасажирів, 5 з них госпіталізовані, у компанії наголошують, що список неповний.

"На даний момент уточнюється інформація по інших пасажирах рейсу. При надходженні інформації список буде доповнюватися", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

  • У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
  • У Слідчому комітеті РФ заявили, що загинула 41 людина.
  • Раніше в СК РФ повідомили,що вижило 37 осіб
  • За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").

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Теми: Росія
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