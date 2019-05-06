Посадка літака в "Шереметьєво": "Аерофлот" опублікував список пасажирів, які вижили
Понеділок, 6 травня 2019, 01:07
Компанія "Аерофлот" опублікувала список пасажирів, які вижили при аварійній посадці літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво.
Про це повідомляється на сайті перевізника.
"Аерофлот" опублікував список 33 пасажирів, 5 з них госпіталізовані. У компанії наголошують, що список неповний.
"На даний момент уточнюється інформація по інших пасажирах рейсу. При надходженні інформації список буде доповнюватися", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
- У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
- У Слідчому комітеті РФ заявили, що загинула 41 людина.
- Раніше в СК РФ повідомили,що вижило 37 осіб
- За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").