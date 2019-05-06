Посадка літака в "Шереметьєво": "Аерофлот" опублікував список пасажирів, які вижили

Компанія "Аерофлот" опублікувала список пасажирів, які вижили при аварійній посадці літака Sukhoi Superjet 100 в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

"Аерофлот" опублікував список 33 пасажирів, 5 з них госпіталізовані. У компанії наголошують, що список неповний.

"На даний момент уточнюється інформація по інших пасажирах рейсу. При надходженні інформації список буде доповнюватися", - йдеться у повідомленні.

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