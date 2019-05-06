Слідком Росії назвав версії катастрофи літака в Шереметьєво

Слідство розглядає кілька версій катастрофи літака Sukhoi Superjet-100 в аеропорту Шереметьєво, серед них і недостатня кваліфікація пілотів.

Про це заявила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, повідомляє ТАСС.

"Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борта, а також несправність повітряного судна і несприятливі метеоумови", - сказала вона.

У СК РФ також повідомили, що з місця НП вилучили обидва "чорні ящики".

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