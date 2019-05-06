Слідком Росії назвав версії катастрофи літака в Шереметьєво

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Понеділок, 6 травня 2019, 11:13

Слідство розглядає кілька версій катастрофи літака Sukhoi Superjet-100 в аеропорту Шереметьєво, серед них і недостатня кваліфікація пілотів.

Про це заявила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко, повідомляє ТАСС.

"Слідством розглядаються різні версії події, серед яких недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борта, а також несправність повітряного судна і несприятливі метеоумови", - сказала вона.

У СК РФ також повідомили, що з місця НП вилучили обидва "чорні ящики".

Нагадаємо:

  • У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
  • Із 78 осіб, які перебували на борту, загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу, вижили 37 осіб.
  • За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").

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Теми: Росія авіа катастрофи
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