Зеленський прокоментував аварію у Шереметьєво

Володимир Зеленський вважає, що втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво в Москві, нагадують про те, що життя – найвища цінність.

Про це новообраний президент України написав у Facebook.

"Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає", - заявив Зеленський.

"А ще ми щодня думаємо про наших полонених. Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій", - додав він.

За його словами, щоб мати шанс у цьому світі, необхідно "поставити людину та її життя за головну мету".

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