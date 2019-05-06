Зеленський прокоментував аварію у Шереметьєво

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Понеділок, 6 травня 2019, 14:37

Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво в Москві, де через загоряння літака загинула 41 людина, нагадують про те, що життя - найвища цінність.

Про це він написав у Facebook.

"Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає", - сказав Зеленський.

"А ще ми щодня думаємо про наших полонених. Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій", - додав він.

За його словами, щоб мати шанс у цьому світі, необхідно "поставити людину та її життя за головну мету".

Нагадаємо:

  • У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
  • Із 78 осіб, які перебували на борту, загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу, вижили 37 осіб.
  • За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").

Українська правда

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Теми: Зеленський Росія авіа катастрофи
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