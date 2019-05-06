Зеленський прокоментував аварію у Шереметьєво
Понеділок, 6 травня 2019, 14:37
Володимир Зеленський вважає, що втрати на фронті, трагедії, подібні до терактів на Шрі-Ланці та аварії в Шереметьєво в Москві, нагадують про те, що життя – найвища цінність.
Про це новообраний президент України написав у Facebook.
"Ми співчуваємо близьким і пам’ятатимемо про тих, кого більше немає", - заявив Зеленський.
"А ще ми щодня думаємо про наших полонених. Вони живі. І є ті, в чиїх силах повернути їх до родин, ті, в чиїх силах не допустити трагедій", - додав він.
За його словами, щоб мати шанс у цьому світі, необхідно "поставити людину та її життя за головну мету".
Нагадаємо:
- У неділю пасажирський літак SSJ-100, який прямував до Мурманська, загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво в Москві.
- Із 78 осіб, які перебували на борту, загинула 41 людина, включно з одним членом екіпажу, вижили 37 осіб.
- За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб").
Українська правда