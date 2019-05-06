Генпрокуратура відкрила справу через мілітаризацію дітей в ОРДО

В Управлінні з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України розпочали кримінальне провадження за кількома статтями через заяви правозахисників про мілітаризацію дітей в окупованих районах Донецької області.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Зазначається, що на підставі публікації "Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей", розміщеної 5 травня на сайті "Українська правда", розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 та ч. 1 ст. 438 КК України.

"Установлено, що в порушення норм міжнародного права, а також законів та звичаїв війни представники незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки Російської Федерації через військові табори і псевдопатріотичні клуби готують дітей до бойових дій", - йдеться у повідомленні.

"Разом з тим дітей виховують у дусі ідеології сепаратизму та "русского мира"", - додали у Генпрокуратурі.

У відомстві наголосили, що відповідно до статей 47, 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Окупаційна держава може залучати до примусових робіт лише осіб, що перебувають під захистом, яким виповнилося 18 років, і лише до такої роботи, яка є необхідною для забезпечення потреб окупаційної армії або для належного забезпечення населення окупованої країни комунальними послугами, продуктами харчування, житлом, одягом, транспортом та медичними послугами.

Особи, що перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях. Окупаційна держава не може вимагати від осіб, що перебувають під захистом, застосовувати силу для забезпечення безпеки приміщень, де вони виконують доручену їм роботу.

Зазначається, що крім цього, підпунктом ХХVI пункту "в" статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду передбачено, що набір або вербування дітей у віці до п'ятнадцяти років у склад національних збройних сил або їх використання для активної участі в бойових діях є військовим злочином.

У Генпрокуратурі повідомили, що наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначених кричущих правопорушень.

За даними ГПУ, здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду.

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