Справа Бузини знову забуксувала
Головуючий суддя у складі суду присяжних, які розглядають обвинувальний акт у справі щодо вбивства журналіста Олеся Бузини, заявив про самовідвід.
Про своє рішення суддя Євген Сидоров повідомив на засіданні 6 травня, повідомила "Українській правді" речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
За словами Сидорова, інформація у ЗМІ щодо умисного затягування судом розгляду даного кримінального провадження не відповідає дійсності.
Суддя зазначив, що дане провадження перебуває на його розгляді з січня 2018 року, на сьогодні проведено близько 25 судових засідань.
"Увесь цей час мною, незважаючи на постійний тиск та прояви зневажливого ставлення до мене особисто та моїх колег з боку окремих учасників процесу, докладалися усі зусилля для забезпечення законності, дотримання прав усіх учасників процесу та оперативності розгляду даного кримінального провадження", – заявив Сидоров.
"Разом з тим, окремі учасники процесу вжили всіх можливих заходів для дискредитації складу суду загалом та мене як головуючого судді зокрема, а також шляхом зловживання наданими їм процесуальними правами доклали усіх зусиль для затягування розгляду кримінального провадження та підриву довіри до мене як до головуючого судді", – стверджує він.
З огляду на викладене, а також з метою виключити будь-які сумніви у своїй об’єктивності та неупередженості головуючий суддя попросив суд відвести його від участі в розгляді даного кримінального провадження.
Прокурор, потерпіла та її представник заперечували проти задоволення такої заяви.
Суд присяжних заяву Сидорова про самовідвід задовольнив, а кримінальне провадження направив керівнику апарату Шевченківського райсуду Києва для вирішення питання щодо формування нового складу суду.
Після зміни головуючого судді судовий розгляд може розпочатися з початку, з зачитування обвинувального акту прокурором.
Нагадаємо:
- Публіциста Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві.
- 28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.
- Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
- Обвинувачені провини не визнають.
- 9 лютого 2018 року в Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство Бузини.
- 8 квітня 2019 року суд погодився, що клопотання захисту про відвід усьому складу суду присяжних – це намаганням затягнути процес судового розгляду, і прокурор почав зачитувати обвинувальний акт у справі Бузини.
- Справу про вбивство публіциста Олеся Бузини суд розглядає за участі присяжних.