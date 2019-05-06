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Справа Бузини знову забуксувала

Понеділок, 6 травня 2019, 20:12

Головуючий суддя у складі суду присяжних, які розглядають обвинувальний акт у справі щодо вбивства журналіста Олеся Бузини, заявив про самовідвід.

Про своє рішення суддя Євген Сидоров повідомив на засіданні 6 травня, повідомила "Українській правді" речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За словами Сидорова, інформація у ЗМІ щодо умисного затягування судом розгляду даного кримінального провадження не відповідає дійсності.

Суддя зазначив, що дане провадження перебуває на його розгляді з січня 2018 року, на сьогодні проведено близько 25 судових засідань.

"Увесь цей час мною, незважаючи на постійний тиск та прояви зневажливого ставлення до мене особисто та моїх колег з боку окремих учасників процесу, докладалися усі зусилля для забезпечення законності, дотримання прав усіх учасників процесу та оперативності розгляду даного кримінального провадження", – заявив Сидоров.

"Разом з тим, окремі учасники процесу вжили всіх можливих заходів для дискредитації складу суду загалом та мене як головуючого судді зокрема, а також шляхом зловживання наданими їм процесуальними правами доклали усіх зусиль для затягування розгляду кримінального провадження та підриву довіри до мене як до головуючого судді", – стверджує він.

З огляду на викладене, а також з метою виключити будь-які сумніви у своїй об’єктивності та неупередженості головуючий суддя попросив суд відвести його від участі в розгляді даного кримінального провадження.

Прокурор, потерпіла та її представник заперечували проти задоволення такої заяви.

Суд присяжних заяву Сидорова про самовідвід задовольнив, а кримінальне провадження направив керівнику апарату Шевченківського райсуду Києва для вирішення питання щодо формування нового складу суду.

Після зміни головуючого судді судовий розгляд може розпочатися з початку, з зачитування обвинувального акту прокурором.

Нагадаємо:

  • Публіциста Олеся Бузину вбили у квітні 2015 року на вулиці Дегтярівській в Києві.
  • 28 листопада 2017 року прокуратура міста Києва направила до Шевченківського суду обвинувальний акт щодо підозрюваних у вбивстві Бузини Андрія Медведька та Дениса Поліщука.
  • Їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
  • Обвинувачені провини не визнають.
  • 9 лютого 2018 року в Шевченківському суді Києва розпочалося підготовче засідання у справі про вбивство Бузини.
  • 8 квітня 2019 року суд погодився, що клопотання захисту про відвід усьому складу суду присяжних – це намаганням затягнути процес судового розгляду, і прокурор почав зачитувати обвинувальний акт у справі Бузини.
  • Справу про вбивство публіциста Олеся Бузини суд розглядає за участі присяжних.

Українська правда

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Теми: Бузинасудпрокуратура
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