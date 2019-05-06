Справа Бузини знову забуксувала

Головуючий суддя у складі суду присяжних, які розглядають обвинувальний акт у справі щодо вбивства журналіста Олеся Бузини, заявив про самовідвід.

Про своє рішення суддя Євген Сидоров повідомив на засіданні 6 травня, повідомила "Українській правді" речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

За словами Сидорова, інформація у ЗМІ щодо умисного затягування судом розгляду даного кримінального провадження не відповідає дійсності.

Суддя зазначив, що дане провадження перебуває на його розгляді з січня 2018 року, на сьогодні проведено близько 25 судових засідань.

"Увесь цей час мною, незважаючи на постійний тиск та прояви зневажливого ставлення до мене особисто та моїх колег з боку окремих учасників процесу, докладалися усі зусилля для забезпечення законності, дотримання прав усіх учасників процесу та оперативності розгляду даного кримінального провадження", – заявив Сидоров.

"Разом з тим, окремі учасники процесу вжили всіх можливих заходів для дискредитації складу суду загалом та мене як головуючого судді зокрема, а також шляхом зловживання наданими їм процесуальними правами доклали усіх зусиль для затягування розгляду кримінального провадження та підриву довіри до мене як до головуючого судді", – стверджує він.

З огляду на викладене, а також з метою виключити будь-які сумніви у своїй об’єктивності та неупередженості головуючий суддя попросив суд відвести його від участі в розгляді даного кримінального провадження.

Прокурор, потерпіла та її представник заперечували проти задоволення такої заяви.

Суд присяжних заяву Сидорова про самовідвід задовольнив, а кримінальне провадження направив керівнику апарату Шевченківського райсуду Києва для вирішення питання щодо формування нового складу суду.

Після зміни головуючого судді судовий розгляд може розпочатися з початку, з зачитування обвинувального акту прокурором.

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