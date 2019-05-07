Антикорупційному суду обрали голову

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Вівторок, 7 травня 2019, 16:10
prm.ua

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України обрали головою новоствореного суду суддю першої інстанції Олену Танасевич.

Танасевич була обрана шляхом таємного голосування у вівторок й отримала 23 голоси суддів, передає "Інтерфакс-Україна".

Другого кандидата – суддю Ольгу Саландяк – підтримали 10 суддів.

Рішення затверджено протоколом і рішенням зборів суддів про обрання голови ВАКС.

Заступником голови Антикорупційного суду згодом обрали Євгена Крука, повідомляє "Центр протидії корупції".

Голосування за голову ВАКС проходило у декілька етапів, адже після першого й повторного голосування жоден із трьох кандидатів не набрав потрібну кількість голосів. 

Під час першої спроби, окрім Танасевич, кандидатами на голову Вищого антикорупційного суду були вже колишній суддя Апеляційного суду Львівської області Олег Павлишин та адвокат родин Небесної Сотні Маркіян Галабала, який вибув після першого таємного голосування, тому що набрав найменшу кількість голосів.

У другому турі голосування конкуренткою Олени Танасевич була тепер вже екс-суддя Жмеринського міськрайонного суду Ольга Саландяк. 

У вівторок Збори суддів також мають визначити точну дату початку роботи ВАКС.

Фундація DeJuRe зазначає, що Олена Танасевич раніше була суддею Печенізького районного суду Харківської області. Вона прийняла присягу судді у 2012 році.

За даними декларації за 2017 рік, суддя за рік отримала 220 тис. грн, а її чоловік-бізнесмен - мільйон. Родина Танасевич мешкає у Харкові, де має квартиру та сім земельних ділянок. Суддя, за даними декларації, їздить на автомобілі Peugeot 107.

Олена Танасевич не фігурувала у списку недоброчесних кандидатів до Вищого антикорупційного суду, підготованому експертами Фундації DEJURE, АвтоМайдану і Transparency International Ukraine.

УП, доповнено

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Теми: Антикорупційний суд


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