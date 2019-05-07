Генпрокуратура кличе директора НАБУ на допит

Генеральна прокуратура викликає директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника 10 травня на допит як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.



"У п'ятницю на 10 годину викликається на допит до Генпрокуратури", – повідомив спікер Генеральної прокуратури Андрій Лисенко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.



Наприкінці березня Державне бюро розслідувань розпочало слідчі дії в рамках кримінального провадження про можливе втручання директора НАБУ у вибори президента США.



15 березня в ефірі програми "Право на владу" генпрокурор Юрій Луценко повідомив про заяву від позафракційного народного депутата Бориса Розенблата, який стверджував про нібито передання директором НАБУ Артемом Ситником до США т. зв. чорної бухгалтерії Партії регіонів для підтримки Гілларі Клінтон на президентських виборах.

Він додав, що незабаром Державне бюро розслідувань розпочне роботу над цією справою.



22 березня в НАБУ заявили, що його детективи не збирали і нікому не передавали жодних доказів протиправної діяльності американського політтехнолога Пола Манафорта НАБУ, і спростовують заяву Луценка про їхній можливий вплив на вибори президента США, назвавши його абсурдною спробою дискредитувати бюро.



Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що у 2016 році мав розмову з Ситником на конференції в Панамі: "Він мені також говорив, що хоче допомогти Гілларі. На моє запитання "Де ти, а де Гілларі?" відповіді не було".



Витік записів так званої чорної бухгалтерії у ЗМІ США, також відомої як "амбарна книга Партії регіонів, стала причиною відсторонення Пола Манафорта від кампанії Дональда Трампа і призвела до одного з ключових обвинувачень у розслідуванні змови з РФ, що переслідує Трампа протягом останніх двох із половиною років.

За даними The New York Times, у "чорній бухгалтерії" прізвище Манафорта згадується 22 рази. Загалом йшлося про виплати на суму в $12,7 млн, здійснені протягом 2007-2012 років.