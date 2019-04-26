У США вивчають розслідування по Ситнику і Клінтон

Генпрокурор США Білл Барр вивчає інформацію про те, що українські правоохоронці нібито намагалися впливати на результати американських виборів у 2016 році на користь Хілларі Клінтон.

Про це президент США розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Ліга.

Трамп уточнив, що мова йде про "злив" даних про Пола Манафорта, тодішнього керівника його виборчої кампанії.

Він вважає, що американці повинні побачити результати українського розслідування про те, чи працювали правоохоронці України з командою Клінтон.

Нагадаємо: