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У США вивчають розслідування по Ситнику і Клінтон

П'ятниця, 26 квітня 2019, 12:09

Генпрокурор США Білл Барр вивчає інформацію про те, що українські правоохоронці нібито намагалися впливати на результати американських виборів у 2016 році на користь Хілларі Клінтон.

Про це президент США розповів в інтерв'ю Fox News, повідомляє Ліга.

Трамп уточнив, що мова йде про "злив" даних про Пола Манафорта, тодішнього керівника його виборчої кампанії.

Він вважає, що американці повинні побачити результати українського розслідування про те, чи працювали правоохоронці України з командою Клінтон.

Нагадаємо: 

  • 14 березня народний депутат Борислав Розенблат, який є обвинуваченим у так званій "Бурштиновій справі", оприлюднив запис, на якому людина із голосом директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника розповідає, що допомагала кандидату у президенти США Гілларі Клінтон під час виборів у 2016 році.
  • Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що ГПУ розслідує можливе втручання з України у вибори в США.
  • Витік записів так званої "чорної бухгалтерії" в ЗМІ США, також відомої як "амбарна книга" Партії регіонів, спричинила відставку Манафорта з кампанії Трампа і призвела до одного з ключових звинувачень в розслідуванні змови з Росією.
  • 7 березня суд у США дав Полу Манафорту 3,9 років в'язниці за шахрайство.
  • 13 березня американський суд засудив колишнього політтехнолога Партії регіонів і керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта ще до 3,5 років за скоєння ним низки злочинів – відмивання грошей, перешкоджання правосуддю, неповідомлення про лобістську роботу, яка принесла йому десятки мільйонів доларів протягом більш, ніж десяти років.
  • Відповідно, в цілому, після вироків двох судів Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАСитникКлінтон
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