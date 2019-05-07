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Антикорупційний суд визначився з датою початку роботи

Вівторок, 7 травня 2019, 19:08
Антикорупційний суд визначився з датою початку роботи

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.

Відповідне рішення судді прийняли на зборах у вівторок ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

Два приміщення в Києві для роботи ВАКС були виділені розпорядженням Кабміну, але будівлі потребують реконструкції.

Тимчасово ВАКС розміщується в приміщенні Печерського райсуду столиці на вул. Хрещатик і на вул. Гайцана.

Раніше у вівторок збори суддів ВАСУ обрали головою новоствореного суду суддю першої інстанції Олену Танасевич.

Заступником голови Антикорупційного суду згодом обрали Євгена Крука.

Нагадаємо:

  • У червні 2018 року Верховна Рада з ініціативи президента ухвалила рішення про створення Вищого антикорупційного суду.
  • 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
  • Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу ВККС 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
  • 11 квітня президент Петро Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду України – і вони склали присягу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судкорупція
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