Антикорупційний суд визначився з датою початку роботи

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.

Відповідне рішення судді прийняли на зборах у вівторок ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

Два приміщення в Києві для роботи ВАКС були виділені розпорядженням Кабміну, але будівлі потребують реконструкції.

Тимчасово ВАКС розміщується в приміщенні Печерського райсуду столиці на вул. Хрещатик і на вул. Гайцана.

Раніше у вівторок збори суддів ВАСУ обрали головою новоствореного суду суддю першої інстанції Олену Танасевич.

Заступником голови Антикорупційного суду згодом обрали Євгена Крука.

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