Антикорупційний суд визначився з датою початку роботи
Вівторок, 7 травня 2019, 19:08
Збори суддів Вищого антикорупційного суду України прийняли рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року.
Відповідне рішення судді прийняли на зборах у вівторок ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".
Два приміщення в Києві для роботи ВАКС були виділені розпорядженням Кабміну, але будівлі потребують реконструкції.
Тимчасово ВАКС розміщується в приміщенні Печерського райсуду столиці на вул. Хрещатик і на вул. Гайцана.
Раніше у вівторок збори суддів ВАСУ обрали головою новоствореного суду суддю першої інстанції Олену Танасевич.
Заступником голови Антикорупційного суду згодом обрали Євгена Крука.
Нагадаємо:
- У червні 2018 року Верховна Рада з ініціативи президента ухвалила рішення про створення Вищого антикорупційного суду.
- 6 березня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду, зокрема це: 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 суддів працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, ще 12 – суддями апеляційної палати.
- Громадська рада доброчесності виявила у переліку переможців конкурсу ВККС 16 осіб, яких раніше визнали недоброчесними, зокрема племінника одіозного Сергія Ківалова – Сергія Могилу.
- 11 квітня президент Петро Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду України – і вони склали присягу.