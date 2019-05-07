Трагедія в "Шереметьєво": джерела кажуть про помилки пілотів
Російське слідство розглядає помилку пілотів як пріоритетну версію катастрофи літака SSJ 100 "Аерофлоту" в "Шереметьєво", в результаті якої загинула 41 людина.
Про це повідомляють джерела видання "Коммерсант", близькі до розслідування.
Раніше члени екіпажу заявляли, що втратили зв'язок із землею через удар блискавки. А Слідчий комітет РФ озвучував кілька версій трагедії 5 травня: недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і техперсоналу; несправність "Суперджету"; погода.
Авіаексперти, з якими говорив кореспондент "Ъ", вважають, що першою помилкою льотчиків стало саме рішення летіти через грозовий фронт.
Потім, потрапивши в складну, але далеко не катастрофічну ситуацію з відключенням автоматики, пілоти поквапилися приземлитися замість того, щоб випалити зайвий гас, кружляючи над аеропортом.
У результаті Superjet сідав із максимальною масою, що створює додаткові труднощі для приземлення.
Посадка здійснювалася в ручному (direct mode) режимі через відмову автоматики. Льотчики перевищили не лише шляхову, але й вертикальну швидкість зниження машини, через що дотик колесами літака до бетонки виявився надто жорстким, стався відскік.
При цьому слідство не виключає, що і наземні служби не відреагували на надзвичайну подію оперативно
Керівник Шереметьєвського профспілки бортпровідників Ілона Борисова вважає, що команди "тривога" і "готовність" дали із запізненням. Пожежники прибули на місце за 3 хвилини після сигналу, але значно пізніше, ніж почалася пожежа.
РБК із посиланням на джерела також пише, що після допитів пілотів SSJ100 слідчі зробили висновок про помилки екіпажу: після приземлення пілоти не вимкнули двигуни, а в кабіні було відкрито вікно, що могло побічно вплинути на поширення вогню.
Співробітники Росавіації проводять позапланову перевірку компанії "Аерофлот". Перевірка торкнеться, в першу чергу, компетенцій льотного і технічного директорів компанії-перевізника. Також вони переглядають документацію про підготовку пілотів.
Крім того, перевірники з Росавіації вивчають документи щодо режиму праці та відпочинку пілотів.
За словами співрозмовників РБК, за три доби до інциденту пілот зробив три рейси і провів у повітрі 10 годин, у нього було два дні відпочинку.
Нагадаємо:
- 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" сталася авіакатастрофа SSJ100, який виконував рейс Москва – Мурманськ. Літак попросив повернення в Шереметьєво після влучання блискавки, через що стався збій електроніки. Екіпаж ухвалив рішення саджати літак із повними паливними баками. При посадці літак загорівся.
- У результаті пожежі, за останніми даними, загинула 41 людина з 78-ти, які були на борту.
- 6 травня слідчі дії в аеропорту завершили, дані "чорних ящиків" вивчать.
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