Трагедія в "Шереметьєво": джерела кажуть про помилки пілотів

Російське слідство розглядає помилку пілотів як пріоритетну версію катастрофи літака SSJ 100 "Аерофлоту" в "Шереметьєво", в результаті якої загинула 41 людина.

Про це повідомляють джерела видання "Коммерсант", близькі до розслідування.

Раніше члени екіпажу заявляли, що втратили зв'язок із землею через удар блискавки. А Слідчий комітет РФ озвучував кілька версій трагедії 5 травня: недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і техперсоналу; несправність "Суперджету"; погода.

Авіаексперти, з якими говорив кореспондент "Ъ", вважають, що першою помилкою льотчиків стало саме рішення летіти через грозовий фронт.

Потім, потрапивши в складну, але далеко не катастрофічну ситуацію з відключенням автоматики, пілоти поквапилися приземлитися замість того, щоб випалити зайвий гас, кружляючи над аеропортом.

У результаті Superjet сідав із максимальною масою, що створює додаткові труднощі для приземлення.

Посадка здійснювалася в ручному (direct mode) режимі через відмову автоматики. Льотчики перевищили не лише шляхову, але й вертикальну швидкість зниження машини, через що дотик колесами літака до бетонки виявився надто жорстким, стався відскік.

При цьому слідство не виключає, що і наземні служби не відреагували на надзвичайну подію оперативно

Керівник Шереметьєвського профспілки бортпровідників Ілона Борисова вважає, що команди "тривога" і "готовність" дали із запізненням. Пожежники прибули на місце за 3 хвилини після сигналу, але значно пізніше, ніж почалася пожежа.

РБК із посиланням на джерела також пише, що після допитів пілотів SSJ100 слідчі зробили висновок про помилки екіпажу: після приземлення пілоти не вимкнули двигуни, а в кабіні було відкрито вікно, що могло побічно вплинути на поширення вогню.

Співробітники Росавіації проводять позапланову перевірку компанії "Аерофлот". Перевірка торкнеться, в першу чергу, компетенцій льотного і технічного директорів компанії-перевізника. Також вони переглядають документацію про підготовку пілотів.

Крім того, перевірники з Росавіації вивчають документи щодо режиму праці та відпочинку пілотів.

За словами співрозмовників РБК, за три доби до інциденту пілот зробив три рейси і провів у повітрі 10 годин, у нього було два дні відпочинку.

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