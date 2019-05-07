Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трагедія в "Шереметьєво": джерела кажуть про помилки пілотів

Вівторок, 7 травня 2019, 19:48

Російське слідство розглядає помилку пілотів як пріоритетну версію катастрофи літака SSJ 100 "Аерофлоту" в "Шереметьєво", в результаті якої загинула 41 людина.

Про це повідомляють джерела видання "Коммерсант", близькі до розслідування.

Раніше члени екіпажу заявляли, що втратили зв'язок із землею через удар блискавки. А Слідчий комітет РФ озвучував кілька версій трагедії 5 травня: недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і техперсоналу; несправність "Суперджету"; погода.

Авіаексперти, з якими говорив кореспондент "Ъ", вважають, що першою помилкою льотчиків стало саме рішення летіти через грозовий фронт.

Потім, потрапивши в складну, але далеко не катастрофічну ситуацію з відключенням автоматики, пілоти поквапилися приземлитися замість того, щоб випалити зайвий гас, кружляючи над аеропортом.

У результаті Superjet сідав із максимальною масою, що створює додаткові труднощі для приземлення.

Посадка здійснювалася в ручному (direct mode) режимі через відмову автоматики. Льотчики перевищили не лише шляхову, але й вертикальну швидкість зниження машини, через що дотик колесами літака до бетонки виявився надто жорстким, стався відскік.

При цьому слідство не виключає, що і наземні служби не відреагували на надзвичайну подію оперативно

Керівник Шереметьєвського профспілки бортпровідників Ілона Борисова вважає, що команди "тривога" і "готовність" дали із запізненням. Пожежники прибули на місце за 3 хвилини після сигналу, але значно пізніше, ніж почалася пожежа.

РБК із посиланням на джерела також пише, що після допитів пілотів SSJ100 слідчі зробили висновок про помилки екіпажу: після приземлення пілоти не вимкнули двигуни, а в кабіні було відкрито вікно, що могло побічно вплинути на поширення вогню.

Співробітники Росавіації проводять позапланову перевірку компанії "Аерофлот". Перевірка торкнеться, в першу чергу, компетенцій льотного і технічного директорів компанії-перевізника. Також вони переглядають документацію про підготовку пілотів.

Крім того, перевірники з Росавіації вивчають документи щодо режиму праці та відпочинку пілотів.

За словами співрозмовників РБК, за три доби до інциденту пілот зробив три рейси і провів у повітрі 10 годин, у нього було два дні відпочинку.

Нагадаємо:

  • 5 травня в московському аеропорту "Шереметьєво" сталася авіакатастрофа SSJ100, який виконував рейс Москва – Мурманськ. Літак попросив повернення в Шереметьєво після влучання блискавки, через що стався збій електроніки. Екіпаж ухвалив рішення саджати літак із повними паливними баками. При посадці літак загорівся.
  • У результаті пожежі, за останніми даними, загинула 41 людина з 78-ти, які були на борту.
  • 6 травня слідчі дії в аеропорту завершили, дані "чорних ящиків" вивчать.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіакатастрофиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

Усі новини...
авіа
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Останні новини
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
12:40
Футбол, "Наруто" й 1980-ті: Google назвав найпопулярніші запити за 25 років
12:19
фотоУряд Туска склав присягу та офіційно починає роботу
12:13
Україна проти РФ: у ЄСПЛ почалися слухання щодо порушень прав людини у Криму
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
Усі новини...
Реклама: