ГПУ готує протокол на Ситника через відпочинок у мисливських угіддях – джерела
Вівторок, 7 травня 2019, 21:16
Генеральна прокуратура днями направить протокол про адміністративне порушення до Міністерства внутрішніх справ щодо директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.
Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації.
За словами джерела, факт відпочинку підтвредженно протоколом допиту третьої особи.
Нагадаємо:
- Генеральна прокуратура викликає директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника 10 травня на допит як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.
Українська правда