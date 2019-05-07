ГПУ готує протокол на Ситника через відпочинок у мисливських угіддях – джерела

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Вівторок, 7 травня 2019, 21:16

Генеральна прокуратура днями направить протокол про адміністративне порушення до Міністерства внутрішніх справ щодо директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації.

За словами джерела, факт відпочинку підтвредженно протоколом допиту третьої особи.

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура викликає директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника 10 травня на допит як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.

Українська правда

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Теми: Ситник Луценко Генпрокуратура


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