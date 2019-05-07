ГПУ готує протокол на Ситника через відпочинок у мисливських угіддях – джерела
Генеральна прокуратура днями направить протокол про адміністративне порушення до Міністерства внутрішніх справ щодо директора Антикорупційного бюро Артема Ситника.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в правоохоронних органах.
Адмінпротокол стосується відпочинку Ситника у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації.
За словами джерела, факт відпочинку підтвредженно протоколом допиту третьої особи.
Нагадаємо:
- Генеральна прокуратура викликає директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника 10 травня на допит як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого перевищення ним повноважень.
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