"Символ чекаю": Коломойський повернеться після інавгурації
Український олігарх Ігор Коломойський готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.
Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info", оприлюдненому 7 травня.
"Чекаю офіційного оголошення. Символ чекаю. Бо скажуть, що повернувся при Порошенку, а не Зеленському... Не хочу Порошенку статистику покращувати. Тому що казатимуть, скільки олігархів повернулися за Порошенка – Коломойський, один є. Я хочу щоб рахунок на табло змінився і записали моє повернення Зеленському", - сказав він.
Також Коломойський сказав, що у його стосунки із іншим олігархом Рінатом Ахметовим нічого не зміняться після інавгурації Зеленського.
"У нас з ним десятиліттями рівні хороші стосунки, коректні. Але це не заважає нам лаятися і сваритися з якихось питань", - сказав олігарх.
Нагадаємо:
- Коломойський вважає, що на новообраного президента Володимира Зеленського не може бути компромату.
- 30 квітня Центрвиборчком оголосив, що в другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленськийнабрав 73,22% голосів виборців і обраний на пост президента України.
- Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.
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