"Символ чекаю": Коломойський повернеться після інавгурації

Український олігарх Ігор Коломойський готується повернутися в Україну з Ізраїля після інавгурації Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info", оприлюдненому 7 травня.

"Чекаю офіційного оголошення. Символ чекаю. Бо скажуть, що повернувся при Порошенку, а не Зеленському... Не хочу Порошенку статистику покращувати. Тому що казатимуть, скільки олігархів повернулися за Порошенка – Коломойський, один є. Я хочу щоб рахунок на табло змінився і записали моє повернення Зеленському", - сказав він.

Також Коломойський сказав, що у його стосунки із іншим олігархом Рінатом Ахметовим нічого не зміняться після інавгурації Зеленського.

"У нас з ним десятиліттями рівні хороші стосунки, коректні. Але це не заважає нам лаятися і сваритися з якихось питань", - сказав олігарх.

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