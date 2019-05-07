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Коломойський: Ні в кого немає компромату на Зеленського

Вівторок, 7 травня 2019, 22:21

Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що на новообраного президента Володимира Зеленського не може бути компромату.  

Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info", оприлюдненому 7 травня.

Коломойський сказав, що у нього немає компрометуючих записів із Зеленським.

"У нього (Зеленського – ред.) немає компромату ніякого. Він з іншої опери. На нього не може бути компромату. Я впевнений, що ні в кого немає на нього компромату", - сказав він.

Водночас, на запитання, чи є якісь цікаві записи із Зеленським, Коломойський відповів "можуть бути, треба у Льовочкіна запитати".

Нагадаємо:

  • 3 травня в офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" були опубліковані офіційні результати виборів президента України.
  • В команді новообраного президента Володимира Зеленського заявили, що до інавгурації не називатимуть прізвища людей, яких він призначатиме на ключові посади.
  • 30 квітня Центрвиборчком оголосив, що в другому турі виборів президента шоумен Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців і обраний на пост президента України.
  • Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що дату інавгурації новообраного президента призначать з 14 травня, тобто з початком пленарного тижня ВР.    

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКоломойський
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