Коломойський: Ні в кого немає компромату на Зеленського

Український олігарх Ігор Коломойський вважає, що на новообраного президента Володимира Зеленського не може бути компромату.

Про це він сказав в інтерв'ю "Bihus.info", оприлюдненому 7 травня.

Коломойський сказав, що у нього немає компрометуючих записів із Зеленським.

"У нього (Зеленського – ред.) немає компромату ніякого. Він з іншої опери. На нього не може бути компромату. Я впевнений, що ні в кого немає на нього компромату", - сказав він.

Водночас, на запитання, чи є якісь цікаві записи із Зеленським, Коломойський відповів "можуть бути, треба у Льовочкіна запитати".

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