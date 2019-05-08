Паспорти РФ на Донбасі визнаємо незаконними і недійсними – Гройсман
Кабінет міністрів прийме рішення про визнання незаконними і недійсними паспортів, які Російська Федерація видає жителям тимчасово окупованого Донбасу.
Про це на засіданні уряду 8 травня заявив прем’єр Володимир Гройсман.
"Росія почала видавати фейкові паспорти РФ для громадян України. Це абсолютно незаконно, не ми ніколи не визнаємо будь-якого громадянства, яке видає країна-агресор. Тому сьогодні ми приймемо рішення уряду України про те, щоб визнати всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території суверенної держави у порушення усіх міжнародних норм, незаконними", - сказав Гройсман.
Він уточнив, що ці псевдо-документи будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також під час використання на території України.
"Більше того, ми звернемось до всіх країн-наших партнерів, щоб аналогічні рішення були прийняті й іншими країнами, щоб ці фейкові паспорти, були визнані недійсними при перетині кордонів інших країн", - підсумував Гройсман.
Нагадаємо:
- 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
- У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".
- Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні після виборів.
- Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.
- Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в України не буде проблем, аби отримати списки громадян, які отримають російські паспорти.