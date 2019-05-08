Паспорти РФ на Донбасі визнаємо незаконними і недійсними – Гройсман

Кабінет міністрів прийме рішення про визнання незаконними і недійсними паспортів, які Російська Федерація видає жителям тимчасово окупованого Донбасу.

Про це на засіданні уряду 8 травня заявив прем’єр Володимир Гройсман.

"Росія почала видавати фейкові паспорти РФ для громадян України. Це абсолютно незаконно, не ми ніколи не визнаємо будь-якого громадянства, яке видає країна-агресор. Тому сьогодні ми приймемо рішення уряду України про те, щоб визнати всі паспорти, які будуть видані громадянам України на нашій території суверенної держави у порушення усіх міжнародних норм, незаконними", - сказав Гройсман.

Він уточнив, що ці псевдо-документи будуть визнані незаконними при перетині державного кордону, а також під час використання на території України.

"Більше того, ми звернемось до всіх країн-наших партнерів, щоб аналогічні рішення були прийняті й іншими країнами, щоб ці фейкові паспорти, були визнані недійсними при перетині кордонів інших країн", - підсумував Гройсман.

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