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У пенсійному фонді РФ розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії

Четвер, 25 квітня 2019, 19:31
У пенсійному фонді РФ розповіли, як жителі ОРДЛО зможуть отримати російські пенсії
"РИА Новости"

Жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть у Росію.

Про це РБК повідомили у Пенсійному фонді РФ.

"Жителі Донецької та Луганської областей України, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку після указу президента Росії Володимира Путіна, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості, але тільки якщо переїдуть на постійне проживання в Росію", - роз'яснили у Пенсійному фонді РФ.

Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна", заявляють у пенсійному фонді РФ.

"Пенсії призначає і виплачує держава постійного проживання особи незалежно від її громадянства (Росії або України). У зв'язку з цим російські пенсії громадянам, які постійно проживають на Україні, в тому числі в Донецькій і Луганській областях, не призначаються", - зазначили у пенсійному фонді РФ.

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Нагадаємо:

  • 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.
  • Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.
  • Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.
  • У Великій Британії заявили, що такі дії Росії - це спроба дестабілізувати Україну. Дії РФ засудили також Німеччина і Франція.

Теми: РосіяпенсіїОРДЛО
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