Україна матиме дані громадян, які отримають російський паспорт – МінТОТ

Заступник міністра із тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що в України не буде проблем, аби отримати списки громадян, які отримають російські паспорти.

Про це він сказав і ефірі телеканалу ZIK.

Зокрема, у Гримчака запитали, чи є в Україні технічні засоби, аби визначати тих громадян, які отримають російський паспорт.

У відповідь він сказав, що в Україні немає таких засобів, але ці дані частково є несекретними в Росії.

"Список тих людей, які отримали російське громадянство як друге, можна отримати. Річ у тім, що згідно з російським законодавством дозволено мати друге і третє громадянство, але про це обов'язково повідомляти органи влади. Тому я не бачу в цьому проблем, і ми будемо мати повністю всі дані", – сказав він.

Раніше Гримчак заявляв, що мешканців ОРДЛО, які отримають паспорт РФ, потрібно буде позбавляти українського і закордонного паспорту, виданого в Україні.

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